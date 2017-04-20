Пермским памятникам устроили водные процедуры

В Перми приступили к мытью памятников. Участвуют не только городские коммунальщики, но и добровольцы, и конечно, промышленные предприятия. Наш корреспондент сегодня участвовал в чистке орудия, которое встречает автомобилистов на Северной дамбе, и заодно узнал, почему ее ствол смотрит на север.

С пеной и под струей воды - несколько часов волонтеры вместе с подрядчиком очищали от снега и грязи пушку на въезде в Мотовилихинский район. Установленная на постаменте 122-миллиметровая пушка имеет славное боевое прошлое. Ее собирали в одном из цехов «Мотовилихинских заводов», а свой последний выстрел она произвела в апреле 1945 года. Памятник приведут в порядок.

Андрей Васильев, и.о. директора МАУК «Городской центр охраны памятников»: "В основном это подкраска, подклейка, штукатурка. То, что вне рамок гарантийных обязательств, мы будем устранять силами нашего учреждения".

По легенде сам памятник был ориентирован строго на запад – откуда и пришла угроза во время Великой Отечественной войны. Но в 80-е годы один из партийных руководителей решил, что ствол орудия смотрит ровно на обком КПСС. И памятник немножко сместили.

Еще две пушки в Мотовилихинском районе, тоже участвовавшие в Великой Отечественной войне, отмоют позднее. Самый большой монумент Победы в городе Перми расположен на улице Уральской, его площадь больше 4 гектаров. За неделю до начала праздничных мероприятий сквер очистят от мусора, а в центре зажгут вечный огонь.

Александра Бахматова, начальник отдела по связям с общественностью ПАО «Мотовилихинские заводы»: "Пушки стоят под открытым небом и, конечно, требуют ухода. И к 9 Мая мы всегда приводим их в порядок - моем, подкрашиваем, подкачиваем и черним колеса".

Приводят в порядок не только монументы, расположенные в центре города. Больше 20 лет назад Александру Белову удалось спасти небольшой памятник, расположенный на окраине Дзержинского района. Это точная копия «аэросаней», подобные в годы Второй мировой войны выпускали на заводе «Красный Октябрь».

Александр Белов, начальник административно-хозяйственной части Пермского предприятия: "300 штук было выпущено. Для того чтобы его не отправили в металлолом, я его решил поставить на этот постамент, сохранить".

К 1 мая работы будут проведены на более чем 30 объектах, расположенных в городе Перми.