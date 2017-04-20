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В Перми открылась школа для молодоженов
В Мотовилихинском ЗАГСе Перми открылась школа для молодоженов. В качестве эксперимента она будет работать до конца мая каждую среду с 17.00. Слушателей курсов учат самым основам: как себя вести во время церемонии, правилам поведения и даже тому, кто где должен стоять и в какой очередности расписываться и надевать кольца. Сотрудники загса говорят, что на открытии школы их сподвигли участившиеся недоразумения.
Наталья Золототрубова, главный специалист Мотовилихинского отдела управления ЗАГС г.Перми: "На церемониях путают, кому какое из колец надеть, часто присутствует волнение. Забывают паспорта, кольца, когда опаздывают гости - тоже переживают".
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