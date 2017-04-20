Сделано в Перми: Пермская аэротруба

Шесть лет ушло на то, чтобы создать единственную в своем роде Пермскую аэротрубу. Это не первое в Перми сооружение для любителей полетать, но первое целиком разработанное и исполненное в железе именно у нас. Называется АКМ 270. Где аббревиатура означает Авиаконструкторскую мастерскую, а число 270 - это километры в час - максимальная скорость воздушного потока.

Автору и разработчику Роману Плетневу идея пришла в голову несколько лет назад - после посещения одной из первых в России аэротруб в подмосковном Крылатском.

Пермская аэротруба - аэродинамический тренажер, где происходит имитация свободного падения. Сверху и снизу - ограничительные сетки, сама полетная камера выполнена из прозрачного пластика. Слева и справа два контура, по которым идет воздушный поток, там установлены электрические вентиляторы, которые разгоняют воздушный поток до 270 километров в час, или до 75 метров секунду. В таких условиях спортсмену потребуется специальное снаряжение - шлем, обувь, комбинезон из непродуваемой ткани.

Первая попытка у каждого разная, у кого-то удачная, у кого - не очень. Последних инструкторы заражают уверенностью в победе личным примером.

Как устроена Пермская аэротруба, смотрите в программе "Сделано в Перми".