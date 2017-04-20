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Фазенда ждёт: в Перми открылась самая полезная для садоводов выставка

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сад

«Весенний сад. Дачный сезон» - выставка-ярмарка под таким названием открылась в Перми. Кажется, организаторы пригласили сюда всех, кто хоть какое-то отношение имеет к загородному отдыху и природе вообще. В итоге, выбирая саженцы и грабли, посетители ярмарки пьют парное молоко и дегустируют дальневосточные деликатесы.

петух

Кукареку - первое, что слышат посетители ярмарки «Весенний сад» при входе. Так звонко голосит петух породы Брама. Эти пернатые отличаются своей красотой, размером и покладистым характером. Мохноногие куры не боятся морозов - могут даже по снегу гулять.

Второе, что чувствуют посетители, судя по очереди, это аромат дальневосточных морских деликатесов. На прилавке «Рыбака Камчатки» уже традиционно царица лососевых - чавыча, а еще белорыбица, нерка, кижуч, палтус.

рыбка

Татьяна Воловик, продавец стенда «Рыбак Камчатки»: "Наша рыбка коптится в печах на опилках яблони, вишни и ольхи. Дальневосточная корюшка - это одна из самых любимых рыб наших мужчин".

Выловлена и произведена вся продукция в далеком, не тронутом большой цивилизацией Камчатском крае. 

В дни работы ярмарки пермяки смогут приобрести все, что понадобится для открытия посадочного сезона и украшения участка: селекционные новинки, саженцы и семена лучших сортов, а также средства защиты растений от насекомых и болезней, которые представят 200 лучших производителей страны.

коза

Этому козленку всего 2 недели. Сейчас он плачет, потому что потерял маму породы Русская коза. Она сейчас в вольере. Как только козленок подрастет, животное будет давать по 4 литра молока в день.

Попробовать парное молоко, услышать петушиные песни и продегустировать дальневосточные деликатесы можно будет на Пермской Ярмарке в рамках выставки «Весенний сад. Дачный сезон» до конца недели.

 

 

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.04.2017 в 11:55 в рубрике - Новости телеканалов

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