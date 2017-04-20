Уральский Афон готовится к празднованию 100-летия

Глава Пермского края Максим Решетников весь день провел в Кунгурском районе. Ключевой стала встреча на Белой горе. Уральский Афон и его Крестовоздвиженский собор в этом году отмечает столетие.

Пасхальный звон - самый радостный в году. И на Белой горе колокола звучат особенно далеко. До 100-летия монастыря остается совсем немного времени. Поток паломников и туристов здесь не иссякает весь год. Принимают всех, двери храма всегда открыты. И 100-летие духовного центра Прикамья, которое отмечается в этом году с 7 по 9 июня, - еще один повод вернуться.

К празднованию в монастыре начали готовиться заранее. Глава региона Максим Решетников дал поручение оказать полное содействие в восстановлении святыни, и сегодня проект реализован уже на 90%.

Крестовоздвиженский собор - центральный объект монастыря, к нему у реставраторов особое отношение. Десятки лет метровые кирпичные стены мокли под дождем, сегодня, чтобы привести их божеский вид, пришлось применять самые современные технологии.

Игорь Грузинцев, руководитель строительного отдела Пермской епархии: "Мы всегда очень щадяще относимся к тому, что нашими предками было сделано. Раньше делали так, на сегодняшний день мы можем себе позволить использовать другие технологии".

Уже в этом году Крестовоздвиженский собор полностью окрасится в белый цвет. С золотыми куполами и на фоне голубого неба будет смотреться еще более впечатляюще. Но как говорят реставраторы, и этот вариант далеко не окончательный. В какой цвет покрасить главный храм Белой горы, будут решать чуть позже.

В бюджете Пермского края в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия на Белогорье в этом году выделяется 50 миллионов рублей. И уже сейчас понятно, что деньги будут потрачены не зря.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Мы видим, что очень много сделано и все, что касается монастыря, что касается собора, все идет в графике. Но с точки зрения благоустройства - вокруг есть, что еще сделать".

Над благоустройством до начала июня действительно еще стоит поработать. К этому времени должны также полностью закончить иконостас и комплекс надвратной часовни.