Маска, я тебя знаю!

В Москве в стенах музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония награждения премии «Золотая маска». Театр-Театр со спектаклем «На всякого мудреца довольно простоты» боролся за маску в разделах драма или спектакль большой формы, за работу режиссера и работу художника. «Травиата» Пермского театра оперы и балета значилась сразу в семи номинациях: опера, работа дирижера, режиссера, художника, художника по костюмам, художника по свету и лучшая женская роль.

Надежда Павлова сыграла Виолетту Валери в «Травиате». Накануне награждения мы беседовали с актрисой по телефону.

Надежда Павлова, солистка Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Немножко волнительно. Ожидание какого-то чуда и в то же время волнение. Шансы у всех велики, потому что все очень сильные и достойные работы. Поэтому здесь нельзя загадывать. Шансы велики у всех".

В итоге три Золотых Маски получил пермский театр оперы и балета. Оперная певица Надежда Павлова получила Маску в номинации лучшая женская роль. В номинации лучшая работа художника по свету в музыкальном спектакле награду получил Роберт Уилсон. Маэстро Теодор Курентзис получил "Золотую Маску" в номинации лучшая работа дирижёра.