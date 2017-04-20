Юлия Самойлова исполнила в Перми песню, написанную для Евровидения
В Перми выступила Юлия Самойлова – певица, которая должна была представлять нашу страну на Евровидении. Днем девушка участвовала в закладке аллеи возле гостиницы «Урал».
Юлия Самойлова, певица: "Настроение замечательное. Я здесь уже второй раз и с радостью здесь бываю. Мне и первый раз понравилось. Но мы были тогда зимой, было холодно, а сейчас уже весеннее настроение".
А вечером Юлия пела на сцене краевой филармонии. Певица выступила в рамках весеннего концерта хора «Млада». На концерте прозвучала и песня, написанная для Евровидения, - Flame Is Burning ( «Пламя горит»). Пермь стала первым городом всероссийского тура Юлии, в котором она представит песню, написанную специально для международного конкурса.
Одну из песен Юлия Самойлова исполнила совместно с хором «Млада», который является устроителем концерта. На сцене - все составы пермского знаменитого хора, в том числе трогательный детский.
Завершился на позитивной тоне – поздравить Юлию, вручить ей букет цветов пришел ее однофамилец, глава Перми Дмитрий Самойлов.
Также стало известно, что певица приняла приглашение спеть в Храме Христа Спасителя в Москве на концерте хора «Сорок сороков» 25 апреля. А еще Российский союз молодежи позвал Юлию выступить на «Универвидении» - формат в рамках студенческой весны.
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