Юлия Самойлова исполнила в Перми песню, написанную для Евровидения

В Перми выступила Юлия Самойлова – певица, которая должна была представлять нашу страну на Евровидении. Днем девушка участвовала в закладке аллеи возле гостиницы «Урал».

Юлия Самойлова, певица: "Настроение замечательное. Я здесь уже второй раз и с радостью здесь бываю. Мне и первый раз понравилось. Но мы были тогда зимой, было холодно, а сейчас уже весеннее настроение".

А вечером Юлия пела на сцене краевой филармонии. Певица выступила в рамках весеннего концерта хора «Млада». На концерте прозвучала и песня, написанная для Евровидения, - Flame Is Burning ( «Пламя горит»). Пермь стала первым городом всероссийского тура Юлии, в котором она представит песню, написанную специально для международного конкурса.

Одну из песен Юлия Самойлова исполнила совместно с хором «Млада», который является устроителем концерта. На сцене - все составы пермского знаменитого хора, в том числе трогательный детский.

Завершился на позитивной тоне – поздравить Юлию, вручить ей букет цветов пришел ее однофамилец, глава Перми Дмитрий Самойлов.

Также стало известно, что певица приняла приглашение спеть в Храме Христа Спасителя в Москве на концерте хора «Сорок сороков» 25 апреля. А еще Российский союз молодежи позвал Юлию выступить на «Универвидении» - формат в рамках студенческой весны.