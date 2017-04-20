Любите ли Вы Брамса?
20 апреля в частной филармонии "Триумф" в рамках цикла "Камерата. Избранное" прозвучат прекрасные, редко исполняемые камерные произведения Иоганнеса Брамса - одного из главных представителей немецкого романтизма. Гость "Новостей Культуры" Овик Григорян, автор и руководитель проекта "Фествиаль "КАМЕРАТА".
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