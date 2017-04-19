Сергей Федотов: «Своей мистикой мы удивили, напугали и восхитили»

Театр "У моста" вернулся с гастролей из Праги и, не распаковывая чемоданы, уже репетирует сразу две премьеры. Причём работа ведётся параллельно. Что за спектакли готовятся здесь, и как приняли умостовцев чехи?

Чемоданы в фойе театра "У моста" даже не успевают распаковывать. 29-й театральный сезон завершается как никогда активно. Пятое Евротурне в этом году охватило Прагу, Берлин, Братиславу и Санкт-Петербург. На гастроли съездили сразу четыре спектакля "Зойкина квартира", "Ханума", "Панночка" и "Лейтенант с Инишмора".

Сергей Федотов, художественный руководитель театра "У Моста": "Мы как всегда своей мистикой всех удивили, напугали и восхитили. Очень интересен тот факт, что на все спектакли в Европе наши билеты были раскуплены буквально за неделю- две".

Работа в самом театре тем временем не останавливалась ни на минуту. Здесь во всех залах одновременно проходят репетиции. "Три сестры" по Чехову театру "У Моста" заказали специально для фестиваля Мелихова. Практически вся труппа параллельно готовится и к премьере спектакля "Сваха". В постановке московского режиссера Владимира Берзина задействованно 48 человек.

Активную работу продолжает и актерский курс театра "У Моста". Студенты уже участвуют во многих постановках театра, даже в спектакле "Юнона и Авось".

Сергей Федотов, художественный руководитель театра "У Моста": "Все залы в театре постоянно заняты под репетиции, под спектакли. В общем жизнь идет, жизнь бурлит. Окончание 29-го театрального сезона очень активное".

Вернувшись из Европы, актеры театра "У моста" отправляются еще в одно гастрольное турне, на этот раз по России. Сначала на фестиваль "Золотая провинция" в Кузнецке. Затем театр ожидает тысячный зал в Пензе. Завершит сезон самая волнительная и долгожданная поездка на родину Ханумы в Тбилиси, где зрители с нетерпением ожидают пермский спектакль про Грузию.