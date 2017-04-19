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«КЭС-баскет» зажигает звезды и спасает от тюрьмы

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КЭС-Баскет

В Перми стартовали матчи групповых турниров суперфинала школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет". Пермская команда юношей "9-ка баскет" обыграла сверстников из Тулы со счётом - 63:57. Девушки кунгурского "Лидера" уступили читинскому "Северу"  60:75.

Всего в суперфинале выступают 34 сильнейшие баскетбольные команды юношей и девушек из России, Монголии и Киргизии. В течение этой недели они будут оспаривать первенство и главный приз чемпионата ШБЛ – командную поездку на «Финал четырех» Евролиги, который пройдёт в Стамбуле в мае 2017 года.

 Алексей Фролов, автор и  руководитель проекта «Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: "Оценивая итоги прошлого сезона, мы очень переживали за одну девчонку, которая у нас уехала в УГМК, в тренировочный лагерь, так же по итогам прошлого Суперфинала. Там на тренировках она получила травму. И мы очень переживали, как сложится у неё судьба. Так вот клуб взял на себя ответственность, сделали ей операцию, и сегодня эта девчонка играет в УГМК. Поэтому высшее образование у нас тоже есть".

 Решающие баталии юбилейного 10 чемпионата состоятся 22 апреля в УДС "Молот". Кроме спортивной части, для зрителей готовят познавательную и обучающие программы, мастер-классы и встречи с олимпийскими чемпионами. Красочные церемонии открытия, закрытия и награждения, конкурсы на точность бросков и т.д. Также состоится «Матч звезд» – матч сборной Пермского края и «Сборной друзей», за которую в одной команде со звёздами мировой величины и шоу- бизнесса сыграют победители чемпионата разных лет.

 Светлана Антипова, олимпийская чемпионка: "Получается, что уже миллионы мальчишек и девчонок полюбили баскетбол. Играют в баскетбол, продолжают свою карьеру. Кто- то уехал уже за границу- Ященко, Горшков, Лондон там, Испания. Ещё можно гордиться тем моментом, когда спорт помогает в жизни. Однажды спросили мальчишку одного: Что тебе дал КЭС- БАСКЕТ? Он поблагодарил Кэс- Баскет и сказал - лига меня спасла от тюрьмы".

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 19.04.2017 в 17:25 в рубрике - Новости телеканалов

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