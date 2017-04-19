У детей из сада № 134 выявлен норовирус
У детей из детского сада № 134 в Перми выявлен норовирус. Пробы пищевых продуктов, которые давали дошколятам в тот день, когда они пожаловались на самочувствие, продолжают исследовать. 12 апреля в детском саду № 134 в Мотовилихе 5 малышей резко почувствовали себя плохо. Один из них был госпитализирован в инфекционное отделение. Источником при норовирусной инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. При норовирусной инфекции у заболевших наблюдаются тошнота, рвота, диарея, головная боль, лихорадка, озноб. Заболевание передается пищевым и контактно-бытовым путем. Для предупреждения необходимо соблюдать элементарные меры профилактики острых кишечных инфекций.
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