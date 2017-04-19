Страшно жить: В крае обнаружены опасные скотомогильники

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Чайковская городская прокуратура обнаружила на территории района 19 бесхозных скотомогильников, которые представляют собой угрозу для жизни и здоровья животных и людей. Два из них оказались сибиреязвенными. Надзорным органом установлено, что на территории скотомогильников отсутствуют ограждения, обваловки, запорные устройства, вытяжные трубы, выездные ворота, навесы над биотермическими ямами. Кроме того, два скотомогильника оказались сибиреязвенными. При этом установить их собственника не удалось, на балансе у местных администраций они также не состоят. Прокуратура через суд возложила на правительство Пермского края требование принять скотомогильники в государственную собственность и в течение года обустроить их в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил.

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Общество, Здоровье

Опубликовано: 19.04.2017 в 14:34 в рубрике - Новости телеканалов

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