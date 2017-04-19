Пермские зоозащитники: «В муниципальном приюте истязают животных»

Пермские зоозащитники утверждают – в муниципальном приюте для бездомных животных жестоко истязают питомцев. С результатами экспертизы причин смерти нескольких щенков, проведенной общественниками, они вышли на митинг с требованием наказать виновных. Стоит отметить, что мэрия уже проводит проверку. Если подтвердится то, о чем говорят защитники животных, будет серьезный скандал. Почему в заявления митингующих трудно даже поверить?

Претензии зоозащитников к работе пермского муниципального приюта копились годами. Но именно на сегодняшнем митинге эмоции, похоже, все-таки выплеснулись из чаши терпения. А поводом послужила последняя история, которая закончилась смертью сразу несколько щенков. Как утверждают зоозащитники, сегодня на руках у них есть документы, заключения экспертов, которые подтверждают факты, в том числе и сексуального насилия в отношении животных. Впрочем, сегодня у каждого волонтера на митинге есть своя малоприятная история знакомства с муниципальным приютом.

Александра Гладкова, волонтер: "Надо спасать животных. Они в таком ужасном состоянии там находятся. Мы в приюте были два раза, а у нас остался осадок на всю жизнь. При слове «приют» думаешь, что это что-то милое, родное, домашнее, а оказывается, это ад для животных".

Нельзя сказать, что и власти в этой ситуации ничего не делают. Городской департамент начал свою проверку. Директор приюта от нее отстранен. А по факту смерти щенков возбуждено уголовное дело. Впрочем, требования зоозащитников к властям сегодня сформулированы вполне четко.

Анна Николаева, руководитель общественной организации «Снежный барс»: "Первое – отстранить от должности всех виновных в этих злодеяниях, провести полноценное расследование и справедливо и жестоко наказать тех, кто виновен в этих злодеяниях".

Для того чтобы соблюсти все формальности, в течение всего часа, пока продолжался митинг, волонтеры собирали подписи и у прохожих, которых было немало на пути к железнодорожному вокзалу. А чуть позже петиция будет передана городским властям.