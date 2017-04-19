Акция «Чистые окна» - вклад в общее доброе дело

В Перми стартовала традиционная благотворительная акция «Чистые окна». Волонтеры идут к пожилым людям, чтобы помочь сделать генеральную уборку в доме. Правда, в этом году есть условие – за помощь по хозяйству молодые люди просят правдивый рассказ о жизни.

Иван Васильев, волонтёр акции «Чистые окна»: "Какая разница - приди, да вымой окно. Ничего страшного в этом нет - даже если ты парень, или бизнесмен, или... священник!"

Сам Иван Васильев - сотрудник кафедры культурологии и философии института культуры. Вместе с другими волонтёрами предлагает помощь, чтобы пожилые люди встретили весну, глядя в чистые окна. Среди «подопечных» жертвы политрепрессий, ветераны войны и труда.

Иван Васильев, волонтёр акции «Чистые окна»: "Добро - оно просто так не происходит, его люди делают. Не хочу в конце жизни думать о том, что прожил все и ничего не сделал. Участие в этой акции для меня это маленький вклад в общее доброе дело всего мира".

Сегодня Иван помогает Раисе Драчёвой, узнице концлагеря. Как признаётся женщина, приятна не только забота, но и возможность попить чай в компании молодежи. Рассказывает о детстве в ДУЛАГе-130, концлагере города Рославля Смоленской области, сначала неохотно, затем с желанием поделиться историей своей семьи.

Раиса Драчёва: "Нас привели на расстрел, и тут как раз засада, наши солдаты. Началась перестрелка, и нас освободили".

Рославль попал в оккупацию в августе 1941 года. За два года население сократилось с 41 тысячи человек до 7,5 тысяч. Концлагерь ДУЛАГ-130 был создан как пересыльный. Как позже писали его узники, за четырьмя граммами хлеба и двумя ложками муки стояли по 10 часов - сидеть было запрещено. Память тех лет хранят рисунки военнопленных. У Раисы Драчевой остались воспоминания старшей сестры, которой не стало совсем недавно.

Раиса Драчёва: "Часто проводили забор крови. После этого идти самостоятельно мы не могли. Нас уносили на руках в бараки и кидали на нары".

Каждый год волонтёры слышат не менее сотни таких историй. Всё зависит от количества желающих помочь. Записаться в их ряды можно и сейчас, для этого достаточно найти группу акции «Чистые окна» в социальных сетях.

«Чистые окна» - это не цель акции, а, скорее, её символ. Ведь за многими из этих окон скрывается история, как отдельной семьи, так и страны в целом. А у молодёжи появляется возможность услышать рассказ из первых уст.