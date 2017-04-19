Кому закон не писан: В Перми возле школы ведется незаконная стройка





В центре Перми объявилась очередная скандальная новостройка. На улице Екатерининской прямо под окнами школы №6 фирма «Горстрой» возводит офисный центр. Разрешения на строительство нет, а работы идут.

Один из самых оживленных пешеходных переходов Перми ведет к шестой школе. И именно сюда по проекту должен выходить выезд с подземной парковки нового офисного центра. Место отлично просматривается практически из кабинета директора. Она первой забила тревогу.

Галина Соколова, директор школы №6 г. Перми: "Это не мелочи, это жизнь и здоровье детей. Подъездные пути, парковка в шести метрах от здания школы, выезд с парковки на пешеходный переход и многие другие факторы - мы считаем все это представляет угрозу".

Обратились в суд. Фемида вставала то на одну, то на другую сторону. В итоге правда осталась за педагогами. Тогда, говорят, казалось, что это победа, финал.

Андрей Мокрушин, представитель наблюдательного совета школы: "Когда состоялось решение в нашу пользу, были только сваи первого этажа. После того, как состоялось решение суда, по идее данная организация не имела права производить какие-то строительные работы, но буквально за 10-15 дней после судебного акта они построили эти четыре этажа".

Пришлось снова писать во все инстанции. Масла в огонь подливал тот факт, что в школе проводился капитальный ремонт. Несколько миллионов пошли на укрепление фундамента. А с приходом тяжелой техники все старания могли пойти насмарку.

По сравнению с прошедшими судебными баталиями сейчас застройщик можно сказать пытается насолить по мелочи. Например, доказать что забор стоит на 80 сантиметров ближе к стройке, чем должно быть. Есть информация, что недострой теперь хотят законсервировать. Самая известная подобная история с "черным гробом", как его окрестили пермяки, на Революции. Возвели без разрешения, здание долго простаивало, спустя несколько лет открылось и теперь работает как обычный торговый центр. Судьба стройки на Екатерининской пока под вопросом. Застройщик ООО «Горстрой» по адресу, указанному в интернете, на Пушкина 84, не числится, сотовый телефон тоже не отвечает. А в администрации руководство фирмы и в глаза не видели.

Андрей Ярославцев, заместитель главы администрации г. Перми: "Мы не бездействуем, решение суда на сегодняшний день есть по отмене разрешения на строительство. Администрация предпринимает меры по остановке этого строительства и пытается наложить обеспечительные меры посредством подачи соответствующего иска в суд, для того чтобы было прекращено строительство".

Возможен и другой исход - как рядом с седьмой школой на Попова. Там тоже бизнес вложил колоссальные деньги, также самоуверенно продолжал строительство. Но легализовать его так и не смог, теперь все бросил, а кто будет сносить - непонятно.