Департамент образования засыпали вопросами

Горячей выдалась телефонная линия в call-центре главы Перми. Накануне чиновники от образования объявили о нововведениях при распределении мест в детских садах. Сейчас их засыпали вопросами. 25 звонков – больше за час просто не успели. По итогам выделили две основные темы. Первая – обладателям льгот в срок до 30 апреля необходимо предоставить в районный отдел образования все необходимые документы, подтверждающие эту льготу. Только после этого семья будет внесена в общий список. Для всех остальных теперь не нужно получать путевки в департаменте образования. Достаточно зарегистрироваться на электронном портале и ждать, пока вам позвонит специалист и пригласит непосредственно в детский сад. В приоритете дети в возрасте от 3 лет.

Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования администрации г. Перми: "Всем детям, которым исполняется 3 года на 1 сентября 2017 года, мы предоставим дошкольную образовательную услугу. Возможно, даже до декабря - 4-часовые услуги будем предлагать. По возможности устроим всех".