Глава региона встретился со студентами Политеха

В пермском политехническом университете прошла встреча, которую очень ждали студенты. Будущие специалисты буквально с порога обратились к приехавшему к ним главе региона с вопросом: какие кадры нужны сейчас? Технических специальностей много, так чему же себя посвятить, чтобы потом и работа была и достаток. Что ответил Максим Решетников?

Взвешенная кадровая политика и будущее промышленного комплекса Прикамья. Глава Пермского края Максим Решетников побывал на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета. Именно здесь готовят кадры для оборонной промышленности не только нашего региона. И задача, чтобы они после выпуска остались работать по специальности.

Сегодня пермский политех успешно реализует программы кооперации с оборонными предприятиями, когда студенты последних курсов проходят практику на реальном производстве. Вуз занимает первое место в России по количеству научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Все они выполняются по заказу объединенной двигателестроительной компании.

Вадим Карманов, научный руководитель центра инновационного производства ПНИПУ: "Очень мощный пласт инноваций сейчас находится в области оптимизации процессов резания металлов. Здесь, внедряя высокоэффективные технологии и инструмент, можно экономить значительные ресурсы для предприятий".

Сначала глава региона встретился со студентами. Для дальнейшего развития экономики региона прежде всего интересны инженерные профессии, связанные с конструированием и высокотехнологичным производством. Сегодня в Прикамье реализуется краевой проект дуального образования «Рабочие кадры под ключ», что обеспечит кадрами предприятия, а студентов - рабочими местами. А на базе политеха будут реализовываться проекты, связанные с благоустройством и строительством новых объектов.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Мы посмотрим вместе с городом, выработаем какую-то политику и дополнительные меры по тому, чтобы у вас было обустроено. Все, что касается крупных ваших объектов с привлечением федеральных средств, точно будем помогать. Если встанет вопрос по софинансированию, будем смотреть, будем и софинансировать в том числе".

На сегодняшний день в вузе введено и действует уникальное высокотехнологичное оборудование, позволяющее производить исследования и разработки на мировом уровне. Здесь создано более 50 научных центров, плюс 17 малых инновационных предприятий.