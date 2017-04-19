Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

  • Поиск по сайту

  • Прямой эфир. Россия 24 Пермь

На главную - Новости телеканалов

← Паводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками

Департамент образования засыпали вопросами →

Глава региона встретился со студентами Политеха

Смотреть

встреча

В пермском политехническом университете прошла встреча, которую очень ждали студенты. Будущие специалисты буквально с порога обратились к приехавшему к ним главе региона с вопросом: какие кадры нужны сейчас? Технических специальностей много, так чему же себя посвятить, чтобы потом и работа была и достаток. Что ответил Максим Решетников?

Взвешенная кадровая политика и будущее промышленного комплекса Прикамья. Глава Пермского края Максим Решетников побывал на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета. Именно здесь готовят кадры для оборонной промышленности не только нашего региона. И задача, чтобы они после выпуска остались работать по специальности.

Сегодня пермский политех успешно реализует программы кооперации с оборонными предприятиями, когда студенты последних курсов проходят практику на реальном производстве. Вуз занимает первое место в России по количеству научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Все они выполняются по заказу объединенной двигателестроительной компании.

Карманов

Вадим Карманов, научный руководитель центра инновационного производства ПНИПУ: "Очень мощный пласт инноваций сейчас находится в области оптимизации процессов резания металлов. Здесь, внедряя высокоэффективные технологии и инструмент, можно экономить значительные ресурсы для предприятий".

Сначала глава региона встретился со студентами. Для дальнейшего развития экономики региона прежде всего интересны инженерные профессии, связанные с конструированием и высокотехнологичным производством. Сегодня в Прикамье реализуется краевой проект дуального образования «Рабочие кадры под ключ», что обеспечит кадрами предприятия, а студентов - рабочими местами. А на базе политеха будут реализовываться проекты, связанные с благоустройством и строительством новых объектов.

Решетников Максим

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Мы посмотрим вместе с городом, выработаем какую-то политику и дополнительные меры по тому, чтобы у вас было обустроено. Все, что касается крупных ваших объектов с привлечением федеральных средств, точно будем помогать. Если встанет вопрос по софинансированию, будем смотреть, будем и софинансировать в том числе".

На сегодняшний день в вузе введено и действует уникальное высокотехнологичное оборудование, позволяющее производить исследования и разработки на мировом уровне. Здесь создано более 50 научных центров, плюс 17 малых инновационных предприятий.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Власть, Образование

Опубликовано: 19.04.2017 в 09:43 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Паводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками

Прима Лондонского Королевского балета репетирует в Перми «Жар-Птицу»

Дельфийские игры-2017: пермяки настроены на победу

Каждую неделю - новый арт-объект

Пермь. Вести-Спорт

В Перми прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе

Долги по зарплате в Прикамье увеличились в 3 раза

Совет эксперта - держаться за работу, копить деньги и не капризничать

Квартира для студента: вузы составят базу арендодателей

В Кунгуре обнаружили новую воронку


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Паводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками

Департамент образования засыпали вопросами →

Обратите внимание

в Перми

Кому закон не писан: В Перми возле школы ведется незаконная стройка

На улице Екатерининской прямо под окнами школы №6 фирма «Горстрой» возводит офисный центр. Разрешения на строительство нет, а работы идут.
смотреть читать19.04.2017 в 10:24
Метки: в Перми, Общество, Образование

Департамент образования засыпали вопросами

Накануне чиновники от образования объявили о нововведениях при распределении мест в детских садах. Сейчас их засыпали вопросами.
смотреть читать19.04.2017 в 10:06
Метки: в Перми, Общество, Власть, Образование

Глава региона встретился со студентами Политеха

В пермском политехническом университете прошла встреча, которую очень ждали студенты.
смотреть читать19.04.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Общество, Власть, Образование

Паводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками

В Прикамье 110 населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления. В режиме онлайн ведется наблюдение за развитием паводка в Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве и Кишерти.
смотреть читать19.04.2017 в 09:21
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Прима Лондонского Королевского балета репетирует в Перми «Жар-Птицу»

Одну из главных партий на закрытии XI Международного Дягилевского фестиваля исполнит прима-балерина Наталья Осипова.
смотреть читать18.04.2017 в 18:11
Метки: в Перми, В мире, Культура, Общество

в России

Дельфийские игры-2017: пермяки настроены на победу

Бороться за медали на шестнадцатые молодежные Дельфийские игры в Екатеринбург едут более 120 делегатов от Пермского края.
смотреть читать18.04.2017 в 17:55
Метки: в Перми, в России, Культура, Общество

Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ»

Сенатор Алексей Пушков побывал на предприятии Редуктор-ПМ и отметил, что может представлять его интересы на самом высоком уровне.
смотреть читать17.04.2017 в 13:58
Метки: в России, Власть, Общество, Экономика

Год в сапогах: на службу в армию отправятся около трех тысяч пермяков

Весенняя призывная кампания в разгаре. Куда отправят служить пермских ребят?
читать17.04.2017 в 12:19
Метки: в Перми, в России, Общество

«КЭС-БАСКЕТ»: Суперфинал стартовал

34 лучшие школьные баскетбольные команды России будут оспаривать первенство и главный приз – командную поездку на «Финал четырех» Евролиги в Стамбул.
читать17.04.2017 в 12:00
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Православные и католики отметили Пасху в один день

Так сошлись звезды и календари, что второй год подряд православные и католики отмечают Пасху в один день. Чем отличаются традиции празднования?
смотреть читать17.04.2017 в 10:02
Метки: в Перми, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Кому закон не писан: В Перми возле школы ведется незаконная стройкаКому закон не писан: В Перми возле школы ведется незаконная стройка

Департамент образования засыпали вопросамиДепартамент образования засыпали вопросами

Глава региона встретился со студентами ПолитехаГлава региона встретился со студентами Политеха

Паводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за рекамиПаводок: МЧС ведет круглосуточное видеонаблюдение за реками

Прима Лондонского Королевского балета репетирует в Перми «Жар-Птицу»Прима Лондонского Королевского балета репетирует в Перми «Жар-Птицу»

Дельфийские игры-2017: пермяки настроены на победуДельфийские игры-2017: пермяки настроены на победу

Рысенок «Амкара» стал МакаромРысенок «Амкара» стал Макаром

«Пермские моторы» направят 21 миллиард в модернизацию производства«Пермские моторы» направят 21 миллиард в модернизацию производства

Уровень реки Иньва продолжает растиУровень реки Иньва продолжает расти

В Краснокамске благоустроят 15 дворовВ Краснокамске благоустроят 15 дворов

Каждую неделю - новый арт-объектКаждую неделю - новый арт-объект

Переплаты по ОДН отменяютсяПереплаты по ОДН отменяются

Глава Прикамья посетит ПолитехГлава Прикамья посетит Политех

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Пермяка будут судить за контрафактную программу «1С: Предприятие»Пермяка будут судить за контрафактную программу «1С: Предприятие»

Паводок начинаетсяПаводок начинается

В Перми прошли всероссийские соревнования по вольной борьбеВ Перми прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе

Долги по зарплате в Прикамье увеличились в 3 разаДолги по зарплате в Прикамье увеличились в 3 раза

Совет эксперта - держаться за работу, копить деньги и не капризничатьСовет эксперта - держаться за работу, копить деньги и не капризничать

Квартира для студента: вузы составят базу арендодателейКвартира для студента: вузы составят базу арендодателей

В Кунгуре обнаружили новую воронкуВ Кунгуре обнаружили новую воронку

194 пермяка написали «Тотальный диктант» на «отлично»194 пермяка написали «Тотальный диктант» на «отлично»

В Перми изменилась процедура зачисления в детские садыВ Перми изменилась процедура зачисления в детские сады

В Перми стартуют Дни защиты от экологической опасностиВ Перми стартуют Дни защиты от экологической опасности

Ремонт был, а дороги нетРемонт был, а дороги нет

  • T7 в соцсетях

  • Архив публикаций

    • ПнВтСрЧтПтСбВс
    • Поиск по сайту:

  • Реклама

  • Последние комментарии

  • Телепрограмма для Перми

    •  

       

       

  • Партнеры

    •   

        

       

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru