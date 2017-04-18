Дельфийские игры-2017: пермяки настроены на победу

В Екатеринбурге пройдут Дельфийские игры-2017, которые станут грандиозным событием в мире культуры и соберут признанных профессионалов в области искусства. Музыканты, поэты, танцоры, театральные деятели продемонстрируют публике свои таланты, а компетентное жюри выберет наиболее достойных из этой плеяды звезд. Традиционно в Екатеринбург едут и представители от Пермского края. В этом году больше 100 человек.

Маша Малинина - юная, но уже подающая большие надежды балерина, репетирует на сцене Пермского хореографического колледжа номер к Дельфийским играм. Ей предстоит исполнить четыре вариации из балетов 19-20го веков.

Мария Малинина, студентка 1 курса Пермского государственного хореографического училища, участница XVI Молодежных Дельфийских игр: "Хочу просто показать все, что я могу. Я в 7 часов встаю и до 8 вечера я здесь".

С утра до вечера репетирует и джазовый квартет Пермского музыкального колледжа, им тоже предстоит удивить жюри Дельфийских игр.

Впрочем, ребята уже в третий раз участвуют в конкурсе. Но каждый раз как первый, говорят музыканты.

Софья Кудина, студентка 2 курса Пермского музыкального колледжа, участница XVI Молодежных Дельфийских игр: "Хочется опять получить этот опыт выступлений, советы от жюри, полным ходом идет подготовка, готовимся по несколько часов".

Перемещаемся в танцевальный зал Пермского политехнического университета. За окном уже садится солнце, а здесь в зале который час оттачивают мастерство русского народного танца учащиеся школы - студии хореографического ансамбля "Солнечная радуга".

Бороться за медали на шестнадцатые молодежные Дельфийские игры в Екатеринбург едут более ста двадцати делегатов от Пермского края. Это лучшие из лучших. Впервые им предстоит соревноваться в двадцати пяти номинациях: фортепиано, скрипка, эстрадное пение, классический и народный танец, кулинарное искусство, дизайн одежды, тележурналистика и еще десяток других. Конечно же, все настроены на победу. Ведь последние семь лет на Играх Пермский край находится в шестерке лучших регионов и в этом году не планирует снижать планку.