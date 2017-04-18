Каждую неделю - новый арт-объект
В одном из дворов Перми каждую неделю появляется по арт-объекту. Все они предназначены для детей. Всё началось с милого мультипликационного героя Валли. Это милый робот, который остался на земле один и каждый день прибирал нашу землю от мусора. Дальше в этом же дворе появилась воздушная мельница. Сейчас к этой компании добавился паровоз.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермь. Вести-Спорт
В Перми прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе
Долги по зарплате в Прикамье увеличились в 3 раза
Совет эксперта - держаться за работу, копить деньги и не капризничать
Квартира для студента: вузы составят базу арендодателей
В Кунгуре обнаружили новую воронку
194 пермяка написали «Тотальный диктант» на «отлично»
В Перми изменилась процедура зачисления в детские сады
В Перми стартуют Дни защиты от экологической опасности
В День цирка артисты подарили пермякам праздник
Добавить комментарий: