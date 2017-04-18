Каждую неделю - новый арт-объект

В одном из дворов Перми каждую неделю появляется по арт-объекту. Все они предназначены для детей. Всё началось с милого мультипликационного героя Валли. Это милый робот, который остался на земле один и каждый день прибирал нашу землю от мусора. Дальше в этом же дворе появилась воздушная мельница. Сейчас к этой компании добавился паровоз.