Прима Лондонского Королевского балета репетирует в Перми «Жар-Птицу»

На закрытии XI Международного Дягилевского фестиваля всех зрителей ждет роскошный подарок -три одноактных балета Игоря Стравинского от трех ведущих российских хореографов. Один из них - балет "Жар-птица" - готовит Алексей Мирошниченко. Хореограф обещает провести зрителя через стили главных хореографов XX-XXI веков в обратной хронологии. Из современности вернуться к Михаилу Фокину, создателю первой хореографической версии "Жар-птицы" 1910 года. Одну из главных партий на премьере 25 мая исполнит прима-балерина Михайловского театра и Лондонского Королевского балета Наталья Осипова. Это не первая Жар-птица в ее репертуаре. Пять лет назад Наталья исполняла партию в постановке Алексея Ротманского в Американском балетном театре. По словам балерины, нынешняя постановка - совсем другая история. Благодаря высоким технологиям репетиции начались на расстоянии. Балерина следила по присылаемым видео за ходом постановки и отслеживала порядок. Сейчас Наталья приехала в Пермь и сразу активно включилась в работу.

Наталья Осипова, артистка балета: "Очень жду, потому что невероятно красивая музыка, я обожаю музыку Стравинского, загадочная такая, что-то в ней есть восточное. Мне кажется, что Алеша может прекрасно раскрыть эту музыку, потому что он придумал свое либретто, здесь будет абсолютно другой смысл и другая история".