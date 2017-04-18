Пермь. Вести-Спорт
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В этом выпуске:
-Болельщикам Амкара удалось сделать то, что не сумела основа.
-Таяние снега не помешало сильнейшим лыжникам страны пробежать масстарт.
-В Перми прошли два значимых турнира по вольной борьбе.
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