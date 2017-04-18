В Перми прошли всероссийские соревнования по вольной борьбе
В Перми прошел Чемпионат Приволжского федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин старше 18 лет, а также Всероссийский турнир "Кама", победители которого получили или подтвердили звание мастера спорта.
Бороться на пермский ковер приехало около ста спортсменов из разных городов России, не меньше восьми регионов встретились в столице Прикамья.
Всероссийский турнир "Кама" стал уже традиционными, десятый год подряд соревнования посвящают основателям вольной борьбы в Пермском крае - Владимиру Горюнову, Константину Калагову и Льву Гергаулову.
Петр Ермаков, старший тренер Федерации вольной борьбы Пермского края: "Все знали этих тренеров, особенно тренеры с других городов, остались специально с ребятами, чтобы побороться".
Те, кому удалось завоевать медали за 1 место, автоматически получили звание мастера спорта России.
Среди пермских спортсменов и спортсменок таких оказалось двое. А по результатам Чемпионата Приволжского федерального округа от Пермского края на Чемпионат России поедут четыре человека. Это, по словам тренеров, очень хороший результат.
Михаил Аминов, Вице - Президент Федерации вольной борьбы Пермского края: "Все прошло без травм, на высшем уровне, наши ребята попали на финал России, главное - бороться, побеждать".
Бороться за победу на двадцать пятый Чемпионат России пермские вольники поедут уже в июне, крупнейшие соревнования пройдут в этом году в Ингушетии. И посвятят их 25-й годовщине со дня образования республики.
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