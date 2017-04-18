Долги по зарплате в Прикамье увеличились в 3 раза
В Пермском крае долги по зарплате увеличились в 3 раза, сообщает Пермьстат. Суммарная задолженность на 1 апреля 2017 года составила более 34 млн руб. Специалисты статистического ведомства уточняют, что по сравнению с 1 марта 2017 года этот показатель увеличился в 3,1 раза. Наменьший объем задолженностях по зарплате приходился на организации строительства. Средний размер задолженности на одного работника составляет 32 000, наибольшая сумма задолженностей сложилась в Перми - 16 млн рублей.
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