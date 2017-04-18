В Кунгуре обнаружили новую воронку
В Пермском крае произошел провал грунта. Воронку обнаружили в Кунгуре на берегу реки Сылва. Её диаметр составляет порядка 40-50 сантиметров, глубина провала пока неизвестна. Угрозы разрушения дамбы воронка не представляет, пояснили в кунгурской службе спасения. Дальнейшей судьбой провала займутся специальные службы. В конце марта этого года в Кунгуре был обнаружен провал грунта возле школы, а в сентябре 2016 года в городе образовался провал глубиной 17 метров.
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