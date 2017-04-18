Квартира для студента: вузы составят базу арендодателей

При вузах Перми может появиться список добросовестных арендодателей. В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) создали специальный список "проверенных арендодателей", которые сдают свои квартиры студентам. База прошла тестирование с владельцами квадратных метров и родителями студентов. Теперь этот опыт планируют перенять и другие города, в том числе Пермь. Для составления базы инициаторы проекта узнавали мнения арендаторов о каждом участнике списка, собирали отзывы, информацию о цене и готовности собственника заселить в квартире студентов. Таким образом, получилось определить не только добросовестных арендодателей, но и сформировать "чёрный список", который позволит в будущем оградить студентов от лишних хлопот. В Перми инициатива УрФУ уже заинтересовала учебные заведения, общественных активистов и представителей власти, отвечающих за развитие молодёжной среды.