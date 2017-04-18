194 пермяка написали «Тотальный диктант» на «отлично»

Организаторы "Тотального диктанта" в Перми подвели итоги акции. Всего в диктанте на 40 городских площадках приняли участие почти 3000 человек. На "отлично" с заданием справились 194 человека. Все желающие смогли ознакомиться со своей работой и задать вопросы филологам в библиотеке имени Горького. Организаторы акции отмечают значительно возросшее число отличников в сравнении с предыдущими годами.

Евгения Катаева, координатор "Тотального диктанта" в Перми: "В прошлом году без ошибок написали диктант всего 22 человека, что составляло немногим больше 1% от общего количества участников. В этом году, как мы видим, отличников гораздо больше - примерно 6,5% писавших справились с заданием".