В Перми стартуют Дни защиты от экологической опасности
В Перми стартовали «Дни защиты от экологической опасности». В рамках акции пройдет более 40 природоохранных мероприятий, в которых могут принять участие как отдельные пермяки, так и целые организации. В этом году тема региональной акции «Экология – Безопасность – Жизнь». Будут высаживаться деревья и кустарники. В этом году запланировано создание 4 особо охраняемых территорий и проведение мониторинга уже существующих охраняемых ландшафтов. В городских лесах запланированы экскурсии по экологическим тропам: прогулка с экологом с привлечением экспертов различной специализации. 5 июня в день эколога состоится шествие по случаю празднованию всемирного дня охраны окружающей среды.
Пресс-служб администрации города Перми: "Основными задачами "Дней защиты от экологической опасности" являются воспитание у жителей ответственного отношения к природе и природным ресурсам, привлечение внимания общественности к наиболее острым проблемам экологической безопасности населения и сохранение уникального природного наследия для потомков".
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