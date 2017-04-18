В День цирка артисты подарили пермякам праздник

Артисты цирка вышли на улицу, чтобы подарить праздник прохожим в честь собственного торжества – всемирного Дня цирка.

Ксюшу в цирковую студию в первом классе привела бабушка, с тех пор прошло уже 8 лет. За это время из «принцессы цирка» девушка превратилась в настоящую королеву. Сегодня гимнастка уже сама учит малышей жонглировать и вращать сразу несколько хула-хупов.

Ксения Колчанова, воспитанница студии циркового искусства «Принцессы цирка»: "Цирк для меня это жизнь! Без цирка сейчас я бы не смогла. Мы работаем с разными жанрами - жонгляж, акробатика, обручи, воздушная гимнастика".

Ежегодно в третью субботу апреля всё мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно весёлый праздник – международный День цирка. Пермь не осталась в стороне. Правда, свои способности акробаты решили показать не на манеже, а устроили настоящий праздник для детей и взрослых прямо на улице.

Мария Сумишевская, директор Пермского цирка: "Цирк - это такой жанр, который доступен для всех людей - от мала до велика, независимо от языка. С 29 апреля мы начинаем новую программу, поэтому ждем пермяков, я знаю, что наш зритель очень любит цирк".

В цирковой профессии работает очень много династий - из поколения в поколение артисты передают свой опыт. В Золотой фонд российского цирка вписаны такие знаменитый фамилии, как Дуровы, Запашные, Кио, Филатовы, Майхровские, кстати, последние совсем недавно закончили гастроли в Перми.

Современный цирк – это клоунада, акробатика, эквилибристика, иллюзионизм, пантомима и многое другое.

Ну, и конечно, какой цирк без животных. В Пермском цирке сейчас заканчивают гастроли артисты программы «Ласта Рика». Замечательный пудель в костюме матроса, которого зовут Виват Король, просто обожает фотографироваться со зрителями в антракте и перед представлением.

Совсем скоро пермяки смогут увидеть новую цирковую программу - артисты «Королевского шоу шимпанзе «Бонобо» уже прибыли в Пермь и готовятся к премьерному выступлению.



Олеся Копотилова, администратор цирковой программы «Королевское шоу шимпанзе «Бонобо»: "Наша программа отличается количеством животных - у нас более 80 голов. У нас шимпанзе, бегемоты, ламы, носухи - это все экзотические животные, которых не так часто увидишь в цирке".

И это действительно так, дрессированных бегемотов в России всего четыре, двое из которых выступают в шоу «Бонобо» - увидеть их можно будет 29 апреля на премьерном представлении.