Весенняя уборка сегодня и 100 лет назад

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мусор

Начало недели в Перми дало старт месячнику санитарной очистки дворов и улиц. Наш корреспондент узнал, кто будет спасать Пермь сегодня, и как это было сто лет назад, в революционном 1917-м?

Двор дома по улице Лебедева, 14 выглядит плачевно. В 2012-м его признали непригодным для проживания, людей экстренно расселили. Сергей охраняет имущество, которое осталось в некоторых квартирах. А вот призвать к порядку жильцов соседних домов он не в силах.

Сергей Романов: "Кому лень идти, тот и кинет по дороге. Кто я им замечания делать, кто меня будет слушать?".

газета

А вот сто лет назад такими вопросами не задавались - даже в революционном 1917-м году не забыли об общегородской уборке. Объявления в газетах пестрели призывами «очищать свои дворы и усадьбы». Сегодня многие предпочитают отвернуться от разбросанного мусора.

стекло

Во дворе на улице Технической ситуация парадоксальная: люди хотят как можно скорее увидеть весь мусор, скопившийся за зиму. Сейчас битые бутылки и даже трубы скрыты под снегом и представляют опасность для местных малышей.

Между тем, каждый квадратный метр земли или забора в городе - зона чьей-то ответственности. Как заявляют в управлении внешнего благоустройства, главное узнать, чьей именно. В каждом районе по 2-3 крупных подрядчика, но это не значит, что они будут делать работу УК и ТСЖ.

Красильников

Сергей Красильников, заместитель начальника Управления внешнего благоустройства Администрации г.Перми: "Они фактически убирают проезжую часть, придорожный газон и тротуар. То, что дальше тротуара, тут уже надо смотреть, чья зона ответственности. Более точную информацию подскажут в администрации района".

Олег Путин зону своей ответственности знает. Управляющий одного из ТСЖ Мотовилихи считает, что для субботника ещё прохладно, но план работы уже готов. Заставлять здесь никого не намерены, просто рассчитывают, что аккуратных соседей больше, чем равнодушных.

Путин

Олег Путин, управляющий ТСЖ «Макаренко, 19»: "По большому счёту одни убирают мусор за другими. Кто-то мусор не доносит до специальных контейнеров".

Кстати, под объективом камеры мусор все выбрасывали строго в контейнер. Новое время - новые стимулы. Так, в этом году намерены поощрять тех участников субботника, кто выложит фото в соцсети с соответствующим хештегом.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.04.2017 в 10:25 в рубрике - Новости телеканалов

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