День жестянщика: пермяки уточняют ущерб

В Перми и крае уточняли ущерб от ночного и утреннего гололеда. И этот день вполне можно назвать днем жестянщика. Рост числа ДТП – в два раза. Истинные причины и масштабы произошедшего выяснял наш корреспондент.

Летние шины на своем седане Александр установил еще неделю назад. В итоге за руль сегодня решился сесть только во второй половине дня, когда основные дороги в центре Перми уже подтаяли. В гололед общественный транспорт оказался надежней.

За несколько дней тепла на прошлой неделе Николай в своей шиномонтажке успел «переобуть» в летние шины не больше десятка машин. Как только вернулся снег, все выходные сидит без работы.

Утренние кадры дня жестянщика снял не один видеорегиостратор. Спуск со Второй Вышки, свежевыпавший снег и температура чуть ниже ноля - идеальные условия для образования гололедицы. Подробный фотоотчет пермского дня жестянщика сегодня без труда можно найти в интернете. Здесь есть и незначительные аварии, и столкновения на грани фола.

Гололед и погода стали причиной далеко не всех аварий. Но статистика говорит сама за себя. За прошедшие сутки в Перми случилось 60 ДТП, за то же время неделю назад в два раза меньше – 30. Радует только то, что количество пострадавших сильно не выросло.

В подавляющем большинстве аварий причинен только материальный ущерб. Чаще всего причина - обычное несоблюдение дистанции.

Дамир Гилязетдинов, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по г. Перми: "Надо просто быть каждый день повнимательнее, смотреть на погодные условия. Если видите, что заморозки, то, конечно, надо соблюдать скоростной режим".

И следить за этим, похоже, придется еще долго. Судя по прогнозу синоптиков, потепления в ближайшую неделю не ожидается.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "Температура по северу края может понизиться до -10С, в Перми может также перейти через -5С".

С таким прогнозом Александр уже запоминает график движения общественного транспорта. Зимние шины остаются актуальными еще минимум неделю.