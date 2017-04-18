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«Зорбонавт» прокатился по маршруту «бешеного» автобуса
В пермском сегменте сети интернет стремительно набирает популярность видеоролик, выложенный в сеть дирекцией дорожного движения. В объектив камер уличного наблюдения попала отчаянная выходка неизвестного пермяка, прокатившегося по Комсомольскому проспекту внутри зорба – надувного резинового шара. Какую цель преследовал «зорбонавт», неизвестно, но стоит отметить, что маршрут экстремала отчасти повторяет траекторию печально известного бешеного автобуса, который сбил несколько десятков машин в 2009 году.
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