Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ»

На сборочном стенде - сердце самого большого в мире грузового вертолета Ми-26. Эта гигантская деталь - то, без чего невозможно подняться в воздух - редуктор ВР-26. Агрегат способен оторвать от земли до 20 тонн груза.

Не удивительно, что ВР-26 - это гордость пермского предприятия "Редуктор-ПМ", входящего в холдинг "Вертолеты России". Андрей Южанинов отвечает за сборку. Молодой специалист признается, что трудиться (без преувеличения) над штучным товаром - большая честь, но к кропотливому процессу надо подходить с холодной головой.

С мощностями завода в рамках рабочей поездки познакомился и Алексей Пушков, журналист, политолог, член Совета Федерации от Законодательного собрания Пермского края. В цехе сборки и испытания агрегатов сенатору продемонстрировали ещё одну, образно выражаясь, коробку передач для вертолёта.

Речь идет о редукторе вертолета "Ансат" - противоположность Ми-26 - именно эта сверхлегкая летающая машина в чрезвычайных ситуациях первой оказывается на месте происшествия.

Как самостоятельное предприятие "Редуктор-ПМ" было образовано 31 августа 1995 года на базе редукторного производства «Пермские моторы». Но начинать конечно надо с середины двадцатого века. История производства начинается с 1951 года. Тогда был освоен серийный выпуск редукторов для вертолета Ми-1 и Ми-4, причем последний до сих пор стоит на вооружении КНДР, правда, китайская лицензионная копия носит другое название Harbin Z-5.

Сегодня завод производит не только серийные изделия, но и занимается конструкторскими разработками. В том числе и об этом говорили на совещании с сенатором.

Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ: "Мы можем довести те вопросы, которые существуют, до Правительства, до нашего оборонного ведомства, можем обратится с вопросами к ответственным фигурам, можем по какой-то конкретной теме собрать совещание в Совете Федерации, можем пригласить представителей производств в Москву. Речь идет не о финансово-торговом, а о политическом лоббировании, именно в этой сфере у Совета Федерации есть значительные политические возможности".

К концу 2017 года "Редуктор-ПМ" намерен завершить строительство нового сборочно-испытательного комплекса вертолетных редукторов и трансмиссий, что объединит разрозненные процессы сборки и испытания агрегатов.

