В гигантской луже поселились утки

Грязь и гигантские лужи во дворах Перми могут иногда приносить пользу. В одном из весенних разливов по адресу Самолетная, 30 поселились утки. Судя по всему, здесь им все нравится. Скорее всего, птицы прилетели с реки Данилиха, которая протекает совсем недалеко от этого места. Теперь люди подкармливают новых соседей, а утки совершенно спокойно дают себя снимать на видео.