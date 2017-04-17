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В гигантской луже поселились утки

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Грязь и гигантские лужи во дворах Перми могут иногда приносить пользу. В одном из весенних разливов по адресу Самолетная, 30 поселились утки. Судя по всему, здесь им все нравится. Скорее всего, птицы прилетели с реки Данилиха, которая протекает совсем недалеко от этого места. Теперь люди подкармливают новых соседей, а утки совершенно спокойно дают себя снимать на видео.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 17.04.2017 в 13:22 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермские ученые создают технологию выявления предрасположенности к раку

Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ» →

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