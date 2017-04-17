← Пермские ученые создают технологию выявления предрасположенности к раку
Сенатор Алексей Пушков побывал с рабочим визитом на «Редукторе-ПМ» →
В гигантской луже поселились утки
Грязь и гигантские лужи во дворах Перми могут иногда приносить пользу. В одном из весенних разливов по адресу Самолетная, 30 поселились утки. Судя по всему, здесь им все нравится. Скорее всего, птицы прилетели с реки Данилиха, которая протекает совсем недалеко от этого места. Теперь люди подкармливают новых соседей, а утки совершенно спокойно дают себя снимать на видео.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Пермские ученые создают технологию выявления предрасположенности к раку
Причиной дорожного затора стало тройное ДТП
В налоговых инспекциях края прошли Дни открытых дверей
Учитель года получил премию в полмиллиона рублей
Православные и католики отметили Пасху в один день
В Перми трамвай столкнулся с фурой
Погода испортилась окончательно
«Пермь талантлары» собирает талантливых татар и башкир
Телефонного хулигана будут судить повторно
Детский рак: распознать и обезвредить
Добавить комментарий: