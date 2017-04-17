Зеленая и Красная линии приглашают на экскурсии

В Перми открыт прием заявок на бесплатные экскурсии по главным пешеходным маршрутам Перми - "Зеленая линия" и "Красная линия". Первая объединяет ключевые истории, культурные и архитектурные объекты из прошлого, а "Красная линия" – это попытка почувствовать город через знаменитых людей, которые оставили свой след в истории Перми. Цветовая разметка на тротуарах позволяет быстро сориентироваться на маршруте, а информационные стенды рассказывают о наиболее примечательных местах и зданиях города с большой историей. Традиционно каждую весну и осень проводятся бесплатные экскурсии для организованных групп от 15 человек. Вся экскурсия по одному из двух маршрутов занимает полтора часа. Подать заявку можно в Агентство социокультурных проектов Перми.