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Пермские ученые создают технологию выявления предрасположенности к раку

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врачи

Ученые из Пермского классического университета разработали уникальную технологию, которая может выявлять предрасположенность к некоторым онкологическим заболеваниям еще в младенческом возрасте. Уже давно доказано, что рак лечится. Главное его вовремя обнаружить. В этом смысле новому проекту цены нет. Человек, зная о свойствах своего организма, должен будет периодически проходить обследования.

Маленькой Дарье из Краснокамска уже скоро месяц, но врачи из перинатального центра не отпускают домой, пока малышка не окрепнет. Здесь же провели многочисленные анализы и теперь рекомендации могут в значительной степени повлиять на будущее.

малыш

Ольга Степанова: "Хотелось бы узнать, как мой ребенок будет расти и что с ним будет дальше".

 Перинатальный скрининг сегодня проводят уже на ранних стадиях беременности. Это позволяет выявлять патологии плода заранее и к моменту рождения ребенка уже быть готовым.

Друженьков

Владимир Друженьков, заведующий реанимационного отделения Пермского краевого перинатального центра: "Если патология лечится, тогда мы принимаем все силы, чтобы ребеночка родить, стабилизировать, а в последствии прооперировать, если это нужно".

С такого же принципа и началась разработка пермских биологов. В лаборатории классического университета создана технология выявления предрасположенности к онкологическим заболеваниям крови и центральной нервной системы. Комплексный анализ можно провести и в Перми. Результаты будут готовы уже через пару дней.

Литасова

Алена Литасова, сотрудник лаборатории микробных и клеточных биотехнологий ПГНИУ: "Данный диагностический комплекс направлен на обнаружение предрасположенности к лейкозу и раку головного мозга".

Сегодня онкология - причина 13% всех смертей на планете, а Пермский край среди всех российских регионов занимает пятое место по выявлению рака у детей до 14 лет. Так что актуальность разработки ученых трудно переоценить.

Демаков

Виталий Демаков, д.м.н., заведующий лабораторией микробных и клеточных биотехнологий ПГНИУ: "Такие диагностики в настоящее время отсутствуют на рынке. Разработка выявит ряд новых факторов риска, которые не исследуются в настоящий момент".

Выявление предрасположенности к онкологии особенно актуально именно для детей. Если опасность заболевания все-таки существует, необходимо регулярно проходить диагностику и помнить, что рак излечим.

Фотографии и реальные истории детей в перинатальном центре показывают, что шансы выжить даже с самыми сложными заболеваниями сегодня довольно высок. Здесь проходят самые тяжелые роды. Местный рекордный вес младенца, которого здесь выходили, – всего 460 граммов.

На то, чтобы технология заработала в полной мере, по оценкам ученых, понадобится не менее двух лет. И это при наличии инвесторов и политической воли региональных властей. А желающих пройти первое тестирование уже сейчас более чем достаточно.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 17.04.2017 в 12:40 в рубрике - Новости телеканалов

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