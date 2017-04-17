Причиной дорожного затора стало тройное ДТП
Настоящий транспортный коллапс случился на Шоссе Космонавтов. Пробка растянулась на несколько километров, чуть ли не до перекрестка с Карпинского. Автомобили стояли примерно полтора часа. Причиной этого стала авария возле кольца на Центральном рынке в районе Автовокзала. Здесь умудрились столкнуться друг с другом сразу три машины. Они полностью перекрыли обе полосы, поэтому движение в сторону города остановилось. Общественный транспорт объезжал место ДТП по тротуару.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
В налоговых инспекциях края прошли Дни открытых дверей
Учитель года получил премию в полмиллиона рублей
Православные и католики отметили Пасху в один день
В Перми трамвай столкнулся с фурой
Погода испортилась окончательно
«Пермь талантлары» собирает талантливых татар и башкир
Телефонного хулигана будут судить повторно
Детский рак: распознать и обезвредить
Сказка не заканчивается круглый год
Учимся слушать Баха
Добавить комментарий: