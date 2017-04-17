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← В налоговых инспекциях края прошли Дни открытых дверей

Причиной дорожного затора стало тройное ДТП

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дтп

Настоящий транспортный коллапс случился на Шоссе Космонавтов. Пробка растянулась на несколько километров, чуть ли не до перекрестка с Карпинского. Автомобили стояли примерно полтора часа. Причиной этого стала авария возле кольца на Центральном рынке в районе Автовокзала. Здесь умудрились столкнуться друг с другом сразу три машины. Они полностью перекрыли обе полосы, поэтому движение в сторону города остановилось. Общественный транспорт объезжал место ДТП по тротуару.

 

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 17.04.2017 в 11:03 в рубрике - Новости телеканалов

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← В налоговых инспекциях края прошли Дни открытых дверей

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