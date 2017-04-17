В налоговых инспекциях края прошли Дни открытых дверей
В Пермском крае прошли Дни открытых дверей во всех налоговых инспекциях. 14 и 15 апреля специалисты подробно рассказывали о том, кому и в какие сроки необходимо предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц, как получить налоговый вычет и решить вопрос с задолженностью. Также каждый желающий смог получить доступ в личный кабинет налогоплательщика. Сама декларационная кампания по НДФЛ заканчивается 2 мая. Тех, кто не успеет подать документы в срок, оштрафуют - минимум на 1 тысячу рублей.
Владимир Кичев, заместитель начальника инспекции ФНС России по Индустриальному району города Перми: "В эти дни налоговые органы консультируют преимущественно по налогам на доходы физических лиц, консультируют об обязанности налогоплательщиков декларировать свои доходы, о сроках уплаты налога, а также предлагают свои услуги по консультированию в заполнении налоговой декларации по налогам на доходы физических лиц".
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