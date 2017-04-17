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Учитель года получил премию в полмиллиона рублей
В Перми прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного краевого конкурса «Учитель года». В этом году в нем участвовало рекордное количество педагогов – 187 человек из 44 городов и районов Прикамья. Впервые главный приз составил полмиллиона рублей.
Евгению Нукенову, учителю физической культуры из Соликамска досталась самая сложная роль - открывать педагогический блиц. Каждому участнику дается три минуты. Нужно объяснить смысл известных изречений.
Евгений Нукенов, учитель физкультуры г. Соликамск: "Мы впитываем новые знания, педагогические качества. Очень большой поток и обмен опытом происходит".
Борис Курзе, председатель жюри «Педагогический дебют» регионального этапа конкурса «Учитель года России»: "Испытания, которые в номинации «Педагогический дебют» присутствовали, позволили молодым учителям из разных предметных областей объединиться, решая в общем-то универсальные проблемы, которые существуют в системе образования".
Пермский край, по итогам рейтинга, проведенного Министерством образования Российской Федерации, стал одним из лидеров по числу педагогов, участвовавших в региональном конкурсе «Учитель года».
Заочный этап Российского конкурса «Учитель года - 2017» проходил всю первую половину марта. В нем приняло участие почти 200 педагогов из 44 муниципальных образований Прикамья. За годы проведения этого конкурса в отборочных этапах только в Пермском крае приняло участие больше 4 тысяч человек. Для многих это ступенька в будущей профессиональной педагогической карьере.
Ирина Ивенских, заместитель председателя правительства Пермского края: "Все эти люди, которые побеждали или вообще просто участвовали в конкурсе, они не остаются ни каким образом незамеченными в дальнейшем. Относительно каждого мы выстраиваем его траекторию образовательной жизни".
Абсолютным победителем в этом году стал Максим Расторгуев - учитель искусств Пермской школы №84. До последнего он не верил в свой успех. И уже после церемонии награждения рассказал, что подобные конкурсные испытания только помогают в профессии.
Максим Расторгуев, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России» г. Пермь: "Было интересно быть в такой смешанной команде. Было интересно взаимодействовать с ними, общаться, обмениваться опытом".
И еще одна награда - уже финансовая. По решению главы региона Максима Решетникова победителю Пермского регионального этапа «Учитель года» полагается денежная премия в размере 500 тысяч рублей. Куда их потратить, Максим Расторгуев еще не решил.
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