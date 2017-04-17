Православные и католики отметили Пасху в один день

В воскресенье по всему миру отметили Пасху, которая вновь совпала с католической. И хотя традиции празднования у христиан отличаются, смысл все равно общий. А в глубинке Прикамья воссоздали специальный инструмент для изготовления старинного угощения из творога и изюма.

Пасочницу, или по-простому форму для Пасхи, Евгений Смертин смастерил не отходя от церковных традиций. Блюдо из творога и изюма неслучайно носит название самого светлого праздника - по форме это усечённая пирамида, символизирующая Гроб Господень.

Кстати, на Пасху существует еще одна старинная традиция - вешать в доме самодельного мизгиря.

Евгений Смертин: "По нашей традиции народной мизгирь - это паук. Считалось, если ты в Пасху сделаешь определенные действия, то тебе удача будет сопутствовать весь год".

Это, конечно, больше народные традиции. А вот священнослужители говорят, что главное в празднике это все-таки литургия, и нет богослужения более светлого и лучезарного, чем пасхальное.

Отец Сергий, настоятель Храма-Часовни Святителя Стефана Великопермского: "После окончания божественной литургии будут освещаться куличи, пасхальные яйца. Праздничные службы традиционно начнутся в 12 часов ночи, начнется он с крестного хода, затем пасхальное богослужение".

Так сошлись звезды и календари, что второй год подряд православные и католики отмечают Пасху в один день. Папа римский Франциск уже высказался по этому поводу положительно - его смущало, когда спрашивали: «А Ваш Христос воскрес или через неделю?».

В обеих церквях очень схожи и застольные традиции - принято освещать куличи, красить яйца - но есть и отличия.

Отец Дмитрий Новоселецкий, настоятель Прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии: "В нашем приходе есть такая традиция -испекать пасхального Агнца. Это такой кулич в виде барашка, который покрыт белоснежной глазурью".

Среди католиков также есть поверье о том, что крашеные яйца к столу приносит Пасхальный кролик. Правда, история эта, скорее, относится к Западной церкви.

На практике же, яйцо к праздничному столу приносит далеко не пасхальный кролик. Его покупают в магазине, цена за десяток 69 рублей. Столько же стоит и самый дешевый набор красок.