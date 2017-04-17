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В Перми трамвай столкнулся с фурой

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авария

Больше чем на два часа остановилось движение трамваев на улице Промышленной. Трамвай столкнулся с фурой. Удар оказался настолько сильным, что искорежило и вагон, и кабину грузовика. Пострадал кондуктор. Женщине потребовалась госпитализация. Как рассказывают очевидцы, машинист трамвая уснул за рулем. 

Трамваи 11 маршрута доезжают до остановки школа №107, и дальше, разворачиваясь на кольце, уходят в сторону города. Все дело в том, что дальше на ул. Промышленной серьезное ДТП.

На 2,5 часа движение в Осенцах замерло. 16-тонный вагон въехал в фуру. Хоть скорость была и небольшая - около 26 километров в час – зрелище, говорят очевидцы, получилось страшное.Вагон буквально покорежило. Кабины обеих машин сильно пострадали. Не исключено, что трамвай восстановить не удастся.

авария

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "Вагон достаточно сильно поврежден, стоимость пока не оценили. Вагон был отбуксирован, он своим ходом после ДТП уехать в депо уже не смог".

Осколками стекла, говорят, порезало лицо водителю. Кондуктор упала и сильно ушибла плечо, ее увезли в больницу. Информации о пострадавших пассажирах нет. Виновник также пока не установлен.

Василий Васильев, очевидец ДТП: "Водитель фуры остановился у знака «стоп» и дальше пересек трамвайные пути. А в трамвае, водитель трамвая мужчина - уснул, и потом фурщик давай ему сигналить, а он в него в это время врезался".

Вероятно, виноватыми могут оказаться оба водителя. Но в любом случае, без автоэкспертизы здесь не обойтись.

Гилязетдинов

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми:

"Предварительно мы можем сказать, что фура действительно не уступила дорогу трамваю, но это только предварительная информация. Возбуждено административное дело, будет проводиться расследование, и в рамках расследования уже будут установлены все обстоятельства, опрошены свидетели и будет установлен виновник".

С момента ДТП запертыми на линии оказались 6 трамваев. Движение восстановили только к 10.00. В «Пермгорэлектротрансе» утверждают, что сегодняшняя авария в очередной раз напомнила о необходимости установить в кабине каждого водителя видеорегистратор.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Опубликовано: 17.04.2017 в 09:40 в рубрике - Новости телеканалов

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