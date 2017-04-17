Погода испортилась окончательно

В выходные погода в Прикамье испортилась окончательно. В воскресенье похолодало до ноля. Пошел снег и ветер усилился до 20 метров в секунду. На неделе обещают также холодную погоду, днем небольшой плюс, а ночью по северу края температура может опуститься до -8… -10 градусов. На дорогах не исключен гололед.

Андрей Шихов, специалист ГИС центра ПГНИУ: "Пока сложно сказать, когда температура вернется к климатической норме. Но опять же надо отметить, что нынешняя неделя оказалась заметно теплее нормы".