Погода испортилась окончательно
В выходные погода в Прикамье испортилась окончательно. В воскресенье похолодало до ноля. Пошел снег и ветер усилился до 20 метров в секунду. На неделе обещают также холодную погоду, днем небольшой плюс, а ночью по северу края температура может опуститься до -8… -10 градусов. На дорогах не исключен гололед.
Андрей Шихов, специалист ГИС центра ПГНИУ: "Пока сложно сказать, когда температура вернется к климатической норме. Но опять же надо отметить, что нынешняя неделя оказалась заметно теплее нормы".
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