«Пермь талантлары» собирает талантливых татар и башкир
Ставший уже традиционным фестиваль «Пермь талантлары» вновь собрал поклонников народного творчества татар и башкир. Организаторы отмечают, что с каждым годом растет число конкурсантов и расширяется география участников программы фестиваля. Конкурс проводится по следующим направлениям: «детское художественное творчество», «вокальное сольное исполнение», «вокальное исполнение в ансамбле», «хореография», «художественное чтение», «исполнение музыкальных произведений собственного сочинения», «инструментальное исполнение» и «оригинальный жанр», «фольклор». Лучшие творческие коллективы и исполнители награждены дипломами лауреатов, памятными призами и ценными подарками. О том, как прошел фестиваль, в репортаже ГТРК "Пермь".
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