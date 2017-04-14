Телефонного хулигана будут судить повторно
В Перми будут повторно судить пранкера Сергея Давыдова. Заместитель прокурора города утвердил обвинительное заключение в отношении 50-летнего мужчины. Он обвиняется в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также воспрепятствовании осуществлению правосудия. Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2014 по 2016 год совершал телефонные звонки должностным лицам, а также судьям. Впоследствии провокационные разговоры записывались, а аудиофайлы размещались в сети Интернет. В отдельных случаях обвиняемый требовал вознаграждение за удаление данных сведений. Ранее Давыдов уже подвергался уголовному преследованию за аналогичные противоправные деяния.
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