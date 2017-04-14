Детский рак: распознать и обезвредить

Молодая исследовательница ПГНИУ Алена Литасова разрабатывает технологию выявления предрасположенности к онкологическим заболеваниям у детей. Использование системы поможет в течение суток определять, имеет ли новорожденный предрасположенность к онкозаболеваниям. По словам биотехнолога, комплексный анализ будут проводить ученые университета без транспортировки материала в Москву или Санкт-Петербург. Это сократит ожидание результатов до 1–3 дней и уменьшит стоимость анализа для пациентов. Разработка также выявит ряд новых факторов риска, которые в настоящее время не исследуются. Научный проект стал одним из лучших на конкурсе «УМНИК» Фонда содействия инновациям и получил финансовую поддержку. Исследователи предполагают, что внедрение разработки возможно через 2 года на базе ПГНИУ в случае поддержки инвесторов или региональных властей.

Алена Литасова, аспирант Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН: "Цель проекта - создание диагностической панели, включающей комплекс реагентов и оптимизированных методик для выявления у детей предрасположенности к лейкозу и раку головного мозга".