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Сказка не заканчивается круглый год

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сказка

Хорошие новости для наших самых маленьких зрителей. Все лето в Пермском театре кукол будет идти спектакль "Круглый год" для малышей. Режиссером и художником постановки станет санкт-петербургский режиссер Александр Хромов. Специально для спектакля во дворе театра возведут большой светлый купол-шатер диаметром 6 метров и высотой 3 метра. Вести к нему будет разноцветный тоннель, вход в который будет оформлен в виде большого цветка. Зритель пройдет сквозь цветок, стебель-тоннель и окажется в куполе - волшебном мире.  "Спектакль будет идти днем при любой погоде, главное, чтобы было тепло. Двор театра огражден, там не слышно машин, но зато слышно пение птиц и журчание воды", расказали  в театре. Премьера спектакля состоится 17 июня.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.04.2017 в 16:22 в рубрике - Новости телеканалов

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