Сказка не заканчивается круглый год

Хорошие новости для наших самых маленьких зрителей. Все лето в Пермском театре кукол будет идти спектакль "Круглый год" для малышей. Режиссером и художником постановки станет санкт-петербургский режиссер Александр Хромов. Специально для спектакля во дворе театра возведут большой светлый купол-шатер диаметром 6 метров и высотой 3 метра. Вести к нему будет разноцветный тоннель, вход в который будет оформлен в виде большого цветка. Зритель пройдет сквозь цветок, стебель-тоннель и окажется в куполе - волшебном мире. "Спектакль будет идти днем при любой погоде, главное, чтобы было тепло. Двор театра огражден, там не слышно машин, но зато слышно пение птиц и журчание воды", расказали в театре. Премьера спектакля состоится 17 июня.