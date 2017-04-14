Сказка не заканчивается круглый год
Хорошие новости для наших самых маленьких зрителей. Все лето в Пермском театре кукол будет идти спектакль "Круглый год" для малышей. Режиссером и художником постановки станет санкт-петербургский режиссер Александр Хромов. Специально для спектакля во дворе театра возведут большой светлый купол-шатер диаметром 6 метров и высотой 3 метра. Вести к нему будет разноцветный тоннель, вход в который будет оформлен в виде большого цветка. Зритель пройдет сквозь цветок, стебель-тоннель и окажется в куполе - волшебном мире. "Спектакль будет идти днем при любой погоде, главное, чтобы было тепло. Двор театра огражден, там не слышно машин, но зато слышно пение птиц и журчание воды", расказали в театре. Премьера спектакля состоится 17 июня.
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