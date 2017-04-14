Учимся слушать Баха
Новую Лабораторию современного зрителя подготовили в театре оперы и балета. На этот раз музыканты помогут подготовиться к Magnificat Иоганна Себастьяна Баха. В рамках новой Лаборатории зрители смогут посетить репетиции оркестра musicAeterna и спеть хоралы вместе с Виталием Полонским, послушать лекции заведующего отделом западноевропейского искусства Пермской галереи и доцента кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории. Посмотреть подробное расписание лабораторий можно на официальном сайте пермского театра и балета.
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