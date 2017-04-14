Нужная наклейка - в подарок
14 апреля в Перми намерены бесплатно раздать наклейки на автомобиль с буквой "Ш". Раздачу наклеек организовал портал Авто.ру. В пятницу с 16.00 наклейку можно будет получить в пункте выдачи на улице Васильева, 3е.
В силу вступили новые поправки в правила дорожного движения. Теперь водители обязаны пользоваться специальными наклейками для обозначения своих транспортных средств. Так, обязательным стал стикер с буквой «Ша» на автомобилях с шипованной резиной.
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