Оханский метеорит вернулся
В экспозицию Пермского краеведческого музея вернули оханский метеорит. 130 лет назад он упал в окрестностях села Таборы. Его вес тогда составлял по разным данным от 200 до 600 килограммов. Обломки разъехались по коллекциям всего мира. Исследованием небесного тела в 19 веке занимался даже Дмитрий Менделеев.
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