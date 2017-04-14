Оханский метеорит вернулся

В экспозицию Пермского краеведческого музея вернули оханский метеорит. 130 лет назад он упал в окрестностях села Таборы. Его вес тогда составлял по разным данным от 200 до 600 килограммов. Обломки разъехались по коллекциям всего мира. Исследованием небесного тела в 19 веке занимался даже Дмитрий Менделеев.