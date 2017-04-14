Пермь присоединилась к международной акции Yuri's Night
Пермь присоединилась к международной акции Yuri's Night - ночь Юрия Гагарина. Это лекции, встречи с интересными людьми, а с этого года и детские интерактивные площадки.
Дети в этом году на Гагаринской ночи стали главными посетителями. Для них даже сделали специальную мини-лекторию, где интересно и наглядно рассказывали, например, почему на Меркурии за два года проходят одни сутки.
В это время родители любознательных ребятишек тоже набирались космических знаний. В большом кирпичном зале преподаватель физики Пермского университета Кирилл Циберкин рассказывал о различных созвездиях и мифах, связанных с ними, а также о недавних открытиях учёных.
Кирилл Циберкин, старший преподаватель кафедры теоретической физики ПГНИУ: "Совсем недавно была открыта планетная система, где есть 7 планет, похожих на Землю, и на трёх даже есть жидкая вода".
Следом за пермским коллегой профессор из Москвы приоткрыл всем присутствующим тайну возникновения воды на земле.
Владимир Сурдин, астрофизик, доцент физического факультета МГУ (Москва): "Мы раньше думали, что от комет, что они нападали - и океаны появились, оказалось, что ничего подобного. Знаем, что нападали не кометы, а астероиды, в них содержится вода, и она именно того вида, что и наши океаны".
Ну а на космический десерт сразу два дуэта. Немцы- Liza&Kay, исполняющие инди-поп и пермские ребята - DELTA OMEGA в расширенном составе.
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