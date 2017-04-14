Дальневосточные деликатесы - для охотников, рыбаков и не только

Уникальные снасти ручной работы и деликатесы с Дальнего Востока, доставленные в Прикамье напрямую самолетом. Все это можно увидеть, попробовать и купить на Пермской ярмарке. Здесь открылась ежегодная выставка «Охотник и рыболов».

Семен Остахов, рыбак: "Приманка имеет потрясающую реалистичность игры, несмотря на то, что здесь всего две части составные".

Этот деревянный воблер ручной работы считается классической приманкой для хищной рыбы - щуки или таймени. Однако, чтобы поймать рыбу покрупнее - лосося или, например, белорыбицу - нужны совсем другие снасти, рассказывает рыбак Семен Остахов.

Семен Остахов, рыбак: "Рыба большая, для того чтобы ее поймать, нужна особая снасть, надо иметь огромные нервы и вот такие ручищи, чтобы ее достать".

Похоже, что рыбаки с Камчатки обладают всеми перечисленными качествами. Ведь вот они - на прилавке, пойманные и уже приготовленные морские гиганты.

Пожалуй, самым презентабельным представителем семейства белужьих является белорыбица. Здесь, на стенде «Рыбак Камчатки» она представлена сразу в двух готовых видах - горячего и холодного копчения.

На Пермской ярмарке открылась традиционная выставка «Охотник и Рыболов. Активный отдых». Все перечисленное как нельзя лучше характеризует Максима Маликова. Вместе супругой они никогда не пропускают подобных мероприятий, рыбу любят и ловить и есть всей семьей.

Максим Маликов: "Да, мы уже пробовали, ассортимент здесь большой. Закупились уже рыбкой и решили повторить, второй раз уже в очереди стоим. Мы уже брали чавычу и решили повторить".

К тому же, и повод есть. Многие православные пермяки на этой неделе заканчивают поститься и отмечают светлый праздник Пасху.

Татьяна Воловик, продавец стенда «Рыбак Камчатки»: "Стол должен просто ломиться от яств. Мы предлагаем нашу красавицу чавычу, белорыбицу, тешу, зубатку, нерочку, кижуч".

Выловлена и произведена вся продукция в далеком, нетронутом большой цивилизацией Камчатском крае. Добраться в лучшие места рыбалки можно разве что на таком Аэроглиссере.

- Это основное место, где такую технику можно использовать, с успехом! Иначе до такой рыбы не добраться!

А вот пермякам до камчатских деликатесов можно будет добраться запросто. Выставка «Охотник и Рыболов» будет работать до конца недели на Пермской ярмарке.